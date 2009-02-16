Необходимо создать простенькое приложение для вконтакте с использованием API 2.0 Все подробности в ТЗ (прикреплённый файл) ______________________________________ С вас: цена и сроки Возможно дальнейшее сотрудничество по доработке приложения ...
- $300Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо сделать комментарии к фото на сайте super-konkurs.ru Как нужно сделать показано на скриншоте.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
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Необходим человек который имеет аккаунт в системе mamba. Необходимо продвижение моего сайта среди определённой категории людей. Категорию напишу при переписке. Оплата в зависимости от результата. Если ваша анкета в мамбе не имеет статус VIP, то ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Имеется BUX. Адрес bux.smscy.ru Работает так: Есть список ссылок сайтов рекламодателей. Люди посещают эти сайты и получают за это кредиты. Эти кредиты они могут конвертировать в показы своего сайта. Необходимо автоматизировать данный процесс. ...Завершен16 лет назад
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Имеется сайт bux.smscy.ru/ необходимо защитить егоот SQL-Иньекций и прочих недугов. В кратчайшие сроки!Завершен16 лет назад
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Имеется сайт bux.smscy.ru Система активной рекламы. Человек переходит по ссылкам рекламодателей и получает за это деньги. Человек может либо запросить вывод этих средств, либо просто конвертировать свои деньги в рекламу. При конвертации он выбирает ...Завершен16 лет назад