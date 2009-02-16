danilbaht

Владимир danilbaht

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Продвижение сайта в системе mamba
Отлично сработались! Беспроблемность в оплате и отношение к исполнителю на высшем уровне!
Быстро справился с поставленной задачей. Исполнительный адекватный человек, прост и открыт в общении, что немаловажно в этом деле. Постоянно рекомендую его своим друзьям. Да и Вам советую.
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