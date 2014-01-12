Разработка динамических веб-сайтов

Я предоставляю профессиональные услуги в сфере web-программирования. Основные услуги: созданием интерактивных веб-сайтов с помощью современных CMS на PHP и MySQL

Я предпочитаю работать с долгосрочными клиентами, расчет за работу получать через webmoney.

В своей сфере работаю уже около трех лет, есть опыт в создание сайтов на многих современных движках.