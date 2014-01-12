Разработка динамических веб-сайтов
Я предоставляю профессиональные услуги в сфере web-программирования. Основные услуги: созданием интерактивных веб-сайтов с помощью современных CMS на PHP и MySQL
Я предпочитаю работать с долгосрочными клиентами, расчет за работу получать через webmoney.
В своей сфере работаю уже около трех лет, есть опыт в создание сайтов на многих современных движках.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга