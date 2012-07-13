deeptowncitizen

необходимо сверстать макет по готовому дизайну (главная страница + шаблон блога + шаблон статической страницы) - Wordress 3.4 (просьба обращаться только тем, кто делает корректные темы 3.2+) - twitter bootstrap - nivo slider - резиновые кнопки, меню, спрайты на ...