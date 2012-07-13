deeptowncitizen

Дмитрий Иванов deeptowncitizen

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
soviet_union
Оксана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
$45
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета
Заказчик все грамотно объясняет, оплата своевременная! Рекомендую.
Исполнитель ответственно подходит к исполнению работы. Верстка чистая, аккуратная.
Ответный отзыв