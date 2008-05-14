defdelta

Людмила Рыбакова defdelta

 
54 годаБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Создание дизайна web-сайтов, Flash страниц,баннеров, разработка фирменных стилей,логотипов, разработка полиграфических макетов,каталогов

Знание графических программ : Photoshop,Illustrator,CorelDraw,Flash, 3 ds max, HTML,Office FrondPage

HTML
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