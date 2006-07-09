defjem

Гость defjem

 
41 годРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Создания скрипта авто-регистратора

    $499

    форма регистрации - типовая - одинаковая - без капчей. что нужно: 1.некий скрипт которому даем список урлов для регистрации, он правильно заполняет все поля (везде одинаковО - вполне устроит). 2.далее проверяет мыло на любом мыльнике - ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Изменить дизайн изображения

    $50

    необходимо на это изображение http://www.mymedcenter.net/P73270351968156.jpg наложить(дорисовать) что либо в фармацевтическую тему. то как есть сейчас - изображение здесь http://www.mymedcenter.net/P73270351014234.jpg сразу шлите ваш вариант изображения на [email protected] в ухудшенном качестве, либо с вашей вотермарк, оплата сразу если изображение ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение контентом форума

    $500

    наполнение контентом Фармацевтического Англоязычного форума. От вас требуется содание акканутов и ведение переписки-общения (имитация) между ними (юзерами).. Тематика - фармацевтика, приоритет - эректильная дисфункция, сердечные заболевания, облысение и т.д. Язык - разговорный английский. Оплата за каждый пост - $1.0 Каждый ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт

    $50

    простая форма отправляет запрос на опреденный адрес откуда ответ получаем в xml, html или txt виде, ответ вида - w15 или w25 и т.д. т.е. просто код операции на основе этого кода нужно сделать следующее ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Настроить flash темплейт

    $100

    был куплен flash темплейт на tempaltemonster нужно его немного переделать (добавить/изменить изображения, добавить/изменить текст, изменить звук(вступительный), проставить линки, изменить структуру отдельных страниц, настроить feedback форму).

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Создания скрипта авто-регистратора
Великолепный заказчик, оплата в полном объеме и вовремя.
работа выполнена в срок за установленный бюджет. положительные рекомендации.
Ответный отзыв
site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$50
10 баллов
17 лет назад
Скрипт
Грамотный, серьезный заказчик
задание было выполнено в срок. плюс внесены некоторые доработки за отдельную плату. все работает как на то и было расчитано.
Ответный отзыв