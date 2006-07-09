форма регистрации - типовая - одинаковая - без капчей. что нужно: 1.некий скрипт которому даем список урлов для регистрации, он правильно заполняет все поля (везде одинаковО - вполне устроит). 2.далее проверяет мыло на любом мыльнике - ...
- $499Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
необходимо на это изображение http://www.mymedcenter.net/P73270351968156.jpg наложить(дорисовать) что либо в фармацевтическую тему. то как есть сейчас - изображение здесь http://www.mymedcenter.net/P73270351014234.jpg сразу шлите ваш вариант изображения на [email protected] в ухудшенном качестве, либо с вашей вотермарк, оплата сразу если изображение ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
наполнение контентом Фармацевтического Англоязычного форума. От вас требуется содание акканутов и ведение переписки-общения (имитация) между ними (юзерами).. Тематика - фармацевтика, приоритет - эректильная дисфункция, сердечные заболевания, облысение и т.д. Язык - разговорный английский. Оплата за каждый пост - $1.0 Каждый ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
простая форма отправляет запрос на опреденный адрес откуда ответ получаем в xml, html или txt виде, ответ вида - w15 или w25 и т.д. т.е. просто код операции на основе этого кода нужно сделать следующее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
был куплен flash темплейт на tempaltemonster нужно его немного переделать (добавить/изменить изображения, добавить/изменить текст, изменить звук(вступительный), проставить линки, изменить структуру отдельных страниц, настроить feedback форму).Веб-программирование23 заявкиЗакрыт17 лет назад