необходимо на это изображение http://www.mymedcenter.net/P73270351968156.jpg наложить(дорисовать) что либо в фармацевтическую тему. то как есть сейчас - изображение здесь http://www.mymedcenter.net/P73270351014234.jpg сразу шлите ваш вариант изображения на [email protected] в ухудшенном качестве, либо с вашей вотермарк, оплата сразу если изображение ...