Требуется 15 рерайтов одного исходного текста (новости). Ориентировочный объём одного экземпляра текста на выходе – 2000 символов б/п. Уникальность не ниже 90%. Внимание! Рерайты нужны строго сегодня, 23-го августа до 18:00 мск. ...