dekur

Денис dekur

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • 15 рерайтов одного и того же текста

    $25

    Требуется 15 рерайтов одного исходного текста (новости). Ориентировочный объём одного экземпляра текста на выходе – 2000 символов б/п. Уникальность не ниже 90%. Внимание! Рерайты нужны строго сегодня, 23-го августа до 18:00 мск. ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка одностраничника

    $30

    Требуется сверстать одностраничник (лендинг) размером 6 экранов. Тематика: продвижение бизнеса в интернет. Исходные данные: готовый макет в PSD. Кроссбраузерность: Internet Explorer 10-11, Google Chrome 36, Mozilla Firefox 30, Safari 7, Opera 22, Я.Браузер ...

    AndroidiOS
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $50

    Нужен дизайн продающего одностраничника (лендинга) размером 6 экранов. Тематика: продвижение бизнеса в интернете. Исходные данные: мокап с готовыми текстами и расположением блоков; предпочтения по цветовой гамме; примеры нравящихся лендингов. Срок выполнения: 2 суток ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад