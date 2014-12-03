Требуется 15 рерайтов одного исходного текста (новости). Ориентировочный объём одного экземпляра текста на выходе – 2000 символов б/п. Уникальность не ниже 90%. Внимание! Рерайты нужны строго сегодня, 23-го августа до 18:00 мск. ...
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- $25Рерайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Требуется сверстать одностраничник (лендинг) размером 6 экранов. Тематика: продвижение бизнеса в интернет. Исходные данные: готовый макет в PSD. Кроссбраузерность: Internet Explorer 10-11, Google Chrome 36, Mozilla Firefox 30, Safari 7, Opera 22, Я.Браузер ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен дизайн продающего одностраничника (лендинга) размером 6 экранов. Тематика: продвижение бизнеса в интернете. Исходные данные: мокап с готовыми текстами и расположением блоков; предпочтения по цветовой гамме; примеры нравящихся лендингов. Срок выполнения: 2 суток ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад