Образование: Художник-Мастер по Дизайну
Опыт работы в рекламной сфере 4 года
Изготавливаю эскизы наружной рекламы:
баннера, вывески, штендера, световые короба, реклама на транспорте
Разрабатываю эскизы лого, визиток,дисконтных карт
Обрабатываю фото в программе Photoshop
Выполню заказы качественно и в срок!!!
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Портфолио
- Листовка для стоматологии343 просмотра
- Открытка Виктория143 просмотра
- Ретушь109 просмотров
- Листовки "ZEPTER"197 просмотров
- Строй Альтернатива125 просмотров
- Авиакомпания АЭРО109 просмотров
- Вывески для внутреннего помещения119 просмотров
- КазПромГеофизика721 просмотр
Баннеры
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Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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