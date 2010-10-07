designMaria

Мария designMaria

 
34 годаРоссия/Оренбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Образование: Художник-Мастер по Дизайну

Опыт работы в рекламной сфере 4 года

Изготавливаю эскизы наружной рекламы:

баннера, вывески, штендера, световые короба, реклама на транспорте

Разрабатываю эскизы лого, визиток,дисконтных карт

Обрабатываю фото в программе Photoshop

Выполню заказы качественно и в срок!!!

Photoshop
Портфолио
Баннеры
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от $50
от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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от $50
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $50
от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $50
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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