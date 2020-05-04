dfilimonov

Данил dfilimonov

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Свежий взляд на вертку вашего сайта!

Всем привет! Меня зовут Данил, я из Красноярска. Решил стать свободным, поэтому пришел в сферу фриланса. Много часов уделил практики и оттачиванию своих навыков, теперь готов идти в бой!

Так как это начало моего пути, то к вашему заказу будет удвоенное внимание. Всегда готов выйти на связь в рабочее время (по Красноярску, +4 от Москвы), конкретно и точно обсудить все детали.

После сдачи заказа гарантия на выполненную работу - 1 неделя.

Мои контактные данные:

E-mail:  [email protected]

Telegram: @danilfilimonov - https://t.me/danilfilimonov

Мои знания и навыки:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • SASS/SCSS;
  • Адаптивная верстка;
  • JavaScript, jQuery;
  • Подключение плагинов;
  • Система контроля версий Git;
  • Сборщик проектов Gulp4;
  • БЭМ;
  • Аккуратный код;
  • Подключение шрифтов;
  • Pixel perfect;
  • Работа с Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma.
Искренне рад вам помочь!

Портфолио