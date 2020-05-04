Свежий взляд на вертку вашего сайта!
Всем привет! Меня зовут Данил, я из Красноярска. Решил стать свободным, поэтому пришел в сферу фриланса. Много часов уделил практики и оттачиванию своих навыков, теперь готов идти в бой!
Так как это начало моего пути, то к вашему заказу будет удвоенное внимание. Всегда готов выйти на связь в рабочее время (по Красноярску, +4 от Москвы), конкретно и точно обсудить все детали.
После сдачи заказа гарантия на выполненную работу - 1 неделя.
Мои контактные данные:
E-mail: [email protected]
Telegram: @danilfilimonov - https://t.me/danilfilimonov
Мои знания и навыки:
- HTML5;
- CSS3;
- SASS/SCSS;
- Адаптивная верстка;
- JavaScript, jQuery;
- Подключение плагинов;
- Система контроля версий Git;
- Сборщик проектов Gulp4;
- БЭМ;
- Аккуратный код;
- Подключение шрифтов;
- Pixel perfect;
- Работа с Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка и анимация сайта74 просмотра
- Адаптивная верстка сайта80 просмотров