Свежий взляд на вертку вашего сайта!

Всем привет! Меня зовут Данил, я из Красноярска. Решил стать свободным, поэтому пришел в сферу фриланса. Много часов уделил практики и оттачиванию своих навыков, теперь готов идти в бой!

Так как это начало моего пути, то к вашему заказу будет удвоенное внимание. Всегда готов выйти на связь в рабочее время (по Красноярску, +4 от Москвы), конкретно и точно обсудить все детали.

После сдачи заказа гарантия на выполненную работу - 1 неделя.

Мои контактные данные:

E-mail: [email protected]

Telegram: @danilfilimonov - https://t.me/danilfilimonov

Мои знания и навыки: