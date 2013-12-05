3D, web-дизайн, иллюстрации для игр интернета и полиграфии
Занимаюсь дизайном около 12-ти лет
некоторые примеры моих работ:
http://webdom.net/portfolio/firmstyle/
http://webdom.net/portfolio/websites/
http://mitya-prokopjev.narod2.ru/
основное портфолио на сайте http://mitya-prokopjev.narod2.ru
icq: 168202897
почта: [email protected]
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Портфолио
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