dia

Дмитрий Прокопьев dia

 
49 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
3D, web-дизайн, иллюстрации для игр интернета и полиграфии

Занимаюсь дизайном около 12-ти лет

некоторые примеры моих работ:

http://webdom.net/portfolio/firmstyle/

http://webdom.net/portfolio/websites/

http://www.linzshop.ru/

http://www.tavrtd.ru/

http://www.rosgarant.ru/

http://mitya-prokopjev.narod2.ru/

основное портфолио на сайте http://mitya-prokopjev.narod2.ru

icq: 168202897

почта: [email protected]

Портфолио
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