3D дизайнер (3d max, ArtCam)

Компания по производству элементов архитектурного литья в Санкт-Петербурге

ищит талантливых дизайнеров имеющих опыт работы с гравировально-фрезерным оборудованием.

Желательно проживающих в Санкт-Петербурге. (может потребоваться временное присутствие в офисе)

Основные требования:

Наличие художественного образования.

-Умение самостоятельно разработать концепт изделия и орнаментально его наполнить. (опираясь на многовековой опыт развития изобразительного исскуства)

-Знание и понимание основных художественных стилей и направлений в изобразительном искусстве.

-Умение воплотить концепцию в 3d модели и при необходимости реализовать в конечный продукт (гравирока на станке)

-Приветствуется знание сопутствующего ПО (AutoCad, ArchiCad)

Тестовое задание будет предоставленно