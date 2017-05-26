dimkinn

Дмитрий dimkinn

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

skype - dimkin1

  • Задача по верстке на CMS MODX

    Друзья, всем привет!  Ищу верстальщика-програмиста на CMS MODX. Нужно поправить верстку на сайте key4.ru, на страницах статей, вот пример - http://key4.ru/osteohondroz_lechenie/ Вывести везде фотографию статьи в одинаковом размере, поправить верстку текста. Здорово, если вы работаете с Fenom.

    MODX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Самописная админка сайта на PHP, нужно добавить функционал.

    Добавление раздела в личный кабинет студента  Доступы и комментарии Доступы в админку дам после общения по скайпу. Админка самописная, работает только через IE. Сочувствую. Задача:  В личный кабинет студента добавляем раздел “Портфолио”. Визуально это должно выглядеть так [url=https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50]https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50[/url] В этом разделе должны ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Самописная админка сайта на PHP, нужно добавить функционал.

    Добавление раздела в личный кабинет студента Доступы и комментарии Доступы в админку дам после общения по скайпу. Админка самописная, работает только через IE. Сочувствую. Задача: В личный кабинет студента добавляем раздел “Портфолио”. Визуально это должно выглядеть так [url=https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50]https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50[/url] В ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад