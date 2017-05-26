Друзья, всем привет! Ищу верстальщика-програмиста на CMS MODX. Нужно поправить верстку на сайте key4.ru, на страницах статей, вот пример - http://key4.ru/osteohondroz_lechenie/ Вывести везде фотографию статьи в одинаковом размере, поправить верстку текста. Здорово, если вы работаете с Fenom.
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добавление раздела в личный кабинет студента Доступы и комментарии Доступы в админку дам после общения по скайпу. Админка самописная, работает только через IE. Сочувствую. Задача: В личный кабинет студента добавляем раздел “Портфолио”. Визуально это должно выглядеть так [url=https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50]https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50[/url] В этом разделе должны ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добавление раздела в личный кабинет студента Доступы и комментарии Доступы в админку дам после общения по скайпу. Админка самописная, работает только через IE. Сочувствую. Задача: В личный кабинет студента добавляем раздел “Портфолио”. Визуально это должно выглядеть так [url=https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50]https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50[/url] В ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад