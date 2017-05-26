Добавление раздела в личный кабинет студента Доступы и комментарии Доступы в админку дам после общения по скайпу. Админка самописная, работает только через IE. Сочувствую. Задача: В личный кабинет студента добавляем раздел “Портфолио”. Визуально это должно выглядеть так [url=https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50]https://pastenow.ru/12b125012c7090a474d26e81846fcc50[/url] В этом разделе должны ...