Опыт работы в ActionScript 3 более 3 лет в том числе в игровой индустрии.
Основные приоритеты - качество и результат, общительность и оригинальный подход к задаче.
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
15 лет назад
Все сделано в срок. Замечания учтены. Рекомендую как специалиста. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Ответственный и организованный работодатель , остался доволен сотрудничеством, с выплатой проблем небыло , рекомендую.
$40
10 баллов
16 лет назад
Приятно было иметь дело. Все было сделано качественно и вовремя. Уверен, что не последний раз сотрудничали! Рекомендую!
$15
10 баллов
16 лет назад
Отлично выполнил работу ..... Flash шапка на ура... Теперь когда мне нужен FLASH мастер я обращусь к нему...
$25
10 баллов
16 лет назад
Спасибо большое за работу. Я очень остался доволен. Графика, которая раньше весила 13Мб стала занимать 600кб, причем качество практически осталось прежнее. Во возмодности буду работать дальше. Еще раз огромное спасибо!
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга