dimon41

Дмитрий Илиеш dimon41

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опыт работы в ActionScript 3 более 3 лет в том числе в игровой индустрии.

Основные приоритеты - качество и результат, общительность и оригинальный подход к задаче.

Отзывы заказчиков

pasitive
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Поправить несложные ошибки в плеере
Все сделано в срок. Замечания учтены. Рекомендую как специалиста. Спасибо за работу!
Ответственный и организованный работодатель , остался доволен сотрудничеством, с выплатой проблем небыло , рекомендую.
Ответный отзыв
Hardevil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Флеш анимация ссылки рендомным изображением
Приятно было иметь дело. Все было сделано качественно и вовремя. Уверен, что не последний раз сотрудничали! Рекомендую!
sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Flash шапка (Приватно для dimon41)
Отлично выполнил работу ..... Flash шапка на ура... Теперь когда мне нужен FLASH мастер я обращусь к нему...
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Порезать flash шаблон
Спасибо большое за работу. Я очень остался доволен. Графика, которая раньше весила 13Мб стала занимать 600кб, причем качество практически осталось прежнее. Во возмодности буду работать дальше. Еще раз огромное спасибо!
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга