dimovich85

Дмитрий Полос dimovich85

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь веб-разработкой. Верстка, wordpress, OpenCart.

Доброго времени суток! Я профессионально занимаюсь программированием уже несколько лет, но увлекаюсь этой сферой начиная с 2008 года.

Знаю английский.

В свободное время обучаю, как наставник, тех, кто также интересуется этой сферой деятельности. Продолжаю изучать новое в программировании.

В верстке сайтов особенно уделяю внимание семантике, требованиям W3C, и доступности.

При разработке тем под WordPress ставлю за цель создание удобного интерфейса для наполнения сайта, а также быстродействие системы в целом.

Я открыт к постоянной работе, готов на долгосрочное сотрудничество, очень ценю в людях открытость и ответственность.

Не имею вредных привычек, то есть не ухожу в запой, не бегаю на перекур каждые 3 минуты.

К каждому проекту подхожу творчески.

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$20/час
от $100от 22 дней
#261
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
#1130
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $500от 14 дней
#1831
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $300от 7 дней
#2642
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $150от 3 дней
#3062
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $200от 10 дней
#3238
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