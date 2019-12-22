Занимаюсь веб-разработкой. Верстка, wordpress, OpenCart.

Доброго времени суток! Я профессионально занимаюсь программированием уже несколько лет, но увлекаюсь этой сферой начиная с 2008 года.

Знаю английский.

В свободное время обучаю, как наставник, тех, кто также интересуется этой сферой деятельности. Продолжаю изучать новое в программировании.

В верстке сайтов особенно уделяю внимание семантике, требованиям W3C, и доступности.

При разработке тем под WordPress ставлю за цель создание удобного интерфейса для наполнения сайта, а также быстродействие системы в целом.

Я открыт к постоянной работе, готов на долгосрочное сотрудничество, очень ценю в людях открытость и ответственность.

Не имею вредных привычек, то есть не ухожу в запой, не бегаю на перекур каждые 3 минуты.

К каждому проекту подхожу творчески.