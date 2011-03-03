djoni4

Евгений djoni4

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Постоянно наполнять сайт контентом

    Требуется постоянно наполнять сайт контентом. Сайт — www.citycritic.net Нужно постоянно наполнять сайт информацией (рерайтинг, копирайтинг), свой контент требуется несколько направлений I -один — отвечает за новости, должно быть по ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание видео ролика на сайт

    Необходимо создать ролик продолжительностью 1–1,5 минуты. Ролик должен быть позитивными и побуждающим к дальнейшему действию после просмотра. сайт Городской Критик - www.citycritic.net Подробности по ТЗ по запросу после ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется опытный раскрутчик сайтов

    Ищу опытного SEO мастера для продвижения и раскрутки сайта. Цель — от 5к целевых посетителей в день (БЕЗ накрутки) Требуются люди ТОЛЬКО с опытом работы. Неудачные попытки оплачиваться не будут. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт Городской критик

    Кто работает на движке "vBulletin", сайт Городской критик http://citycritic.net необходимо добавить в форум города России, и города стран в каждый город 4 под рубрики: ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт Городской критик

    Мне нужно переделать сайт ГОРОДСКОЙ КРИТИК http://www.citycritic.net то что сейчас мне нравится, но не очень что я хочу увидеть на сайте главная страница - это глобус , который должен как ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад