dm1triynikitin

Дмитрий dm1triynikitin

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Занимаюсь контентом интернет-магазинов

Опыт работы

02.2014 – 02.2016 г. 

Должность: Контент-менеджер

Контент-менеджер интернет магазина

Занимался администрированием интернет-магазина

http://shop.karat-omsk.ru/

http://allexi.ru/

http://sumki-omsk.ru/

В обязанности входило

- Загрузка на сайт новых товаров

- Редактирование и создание описание

- Качественная обработка картинок

- Управление рекламой 

- Управление новостями на сайте

- Редактирование изображения товаров

- Обработка фото в Photoshop

- Написание статей

- Управление новостным блоком сайта

- Продвижение в в поисковых системах "google analytics" и "яндекс метрика"

- Bitrix, key collector

Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$30
10 баллов
9 лет назад
Добавить товары на сайт (200-300)
Никита отлично справился с заданием! Советую обращаться! Ответственный и настойчивый!
Хороший заказчик, всё подробно объясняет и помогает, если что не понятно. Всем рекомендую
Ответный отзыв