dm1triynikitin

Занимаюсь контентом интернет-магазинов
Опыт работы
02.2014 – 02.2016 г.
Должность: Контент-менеджер
Контент-менеджер интернет магазина
Занимался администрированием интернет-магазина
В обязанности входило
- Загрузка на сайт новых товаров
- Редактирование и создание описание
- Качественная обработка картинок
- Управление рекламой
- Управление новостями на сайте
- Редактирование изображения товаров
- Обработка фото в Photoshop
- Написание статей
- Управление новостным блоком сайта
- Продвижение в в поисковых системах "google analytics" и "яндекс метрика"
- Bitrix, key collector
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Никита отлично справился с заданием! Советую обращаться! Ответственный и настойчивый!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всё подробно объясняет и помогает, если что не понятно. Всем рекомендую