Перед выполнением работ внес три дополнительных пункта в тз. Григорий принял дополнения, увеличил сумма на 10$. Работу выполнял поэтапно, строго по тз. После выполнения каждого из разделов предлагал проверить работу. Вносимые мной правки тут же выполнял после чего приступал к следующей части. Сроки соблюдены, задание выполнено в полном объеме, цена более чем вменяемая. Рекомендую!