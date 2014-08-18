Сайт — Wordpress 4.1.1 шаблон — «Topshop» Установлен модуль Woocomerce. Сайт пуст, товары не заполнены. (будут немедленно заполнены по необходимости) В тз представлена первая часть задания. Последующие задачи: ...
Контент-менеджер сайта
Требуется специалист, знакомый с платформой Opencart.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Исходные данные: 4071020.ru - Wordpress 4.1.1 Натянут шаблон - "Topshop" Установлен модуль Woocomerce Сайт пуст, товары не заполнялись. Требуется специалист, готовый помочь разобраться с такими элементами интернет-магазина: табличная организация каталога, внедрение платежной системы на сайт, разработка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Прикрепил полное тз в пдф файле. Предпочтение в первую очередь исполнителям, работающим без предоплаты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Добрый день! сайт: aventcompany.ru Хотел бы найти специалиста по данной цмс. Необходимо внести множество правок в существующий интеренет магазин: чпу правка по модулям правки по структуре каталога подробнее в прикрепленном файлеВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
9 лет назад
Грамотное тз, своевременная оплата, полностью адекватный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотный, приветливый исполнитель. Выполнил множество сложных, нетипичных задач. Каждый пункт дополнительно обговаривался, уточняя каждую незначительную деталь. Также Дмитрий предложил несколько наиболее удачных решений, чем описано в тз, по доработке сайта. Доступен всегда в скайпе (по крайней мере полный рабочий день), не пропадал. О каждом возможном отсутствии предупреждал заранее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось сотрудничать с Артёмом. Предоставил внятное ТЗ, все правки оговорил заранее, всегда был на связи и адекватно отвечал на все вопросы. Оплату не затягивал, перевёл сразу после завершения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Перед выполнением работ внес три дополнительных пункта в тз. Григорий принял дополнения, увеличил сумма на 10$. Работу выполнял поэтапно, строго по тз. После выполнения каждого из разделов предлагал проверить работу. Вносимые мной правки тут же выполнял после чего приступал к следующей части. Сроки соблюдены, задание выполнено в полном объеме, цена более чем вменяемая. Рекомендую!