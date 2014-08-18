doaubla_a

Артем doaubla_a

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Контент-менеджер сайта

Требуется специалист, знакомый с платформой Opencart.

OpenCart
Отзывы фрилансеров
dmitry2
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Интернет-магазин Opencart. Переработать корзину и исправить баги.
Грамотное тз, своевременная оплата, полностью адекватный заказчик. Рекомендую!
Грамотный, приветливый исполнитель. Выполнил множество сложных, нетипичных задач. Каждый пункт дополнительно обговаривался, уточняя каждую незначительную деталь. Также Дмитрий предложил несколько наиболее удачных решений, чем описано в тз, по доработке сайта. Доступен всегда в скайпе (по крайней мере полный рабочий день), не пропадал. О каждом возможном отсутствии предупреждал заранее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Wol_fi
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Opencart
Очень понравилось сотрудничать с Артёмом. Предоставил внятное ТЗ, все правки оговорил заранее, всегда был на связи и адекватно отвечал на все вопросы. Оплату не затягивал, перевёл сразу после завершения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Перед выполнением работ внес три дополнительных пункта в тз. Григорий принял дополнения, увеличил сумма на 10$. Работу выполнял поэтапно, строго по тз. После выполнения каждого из разделов предлагал проверить работу. Вносимые мной правки тут же выполнял после чего приступал к следующей части. Сроки соблюдены, задание выполнено в полном объеме, цена более чем вменяемая. Рекомендую!
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