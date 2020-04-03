Веб-программист с основной специализацией: Интернет-магазины
Основной деятельностью является разработка сайтов на WordPress, 5CMS, OpenCart.
Владею: PHP, HTML, CSS, C#, C++(Основы), Python(Основы)
Дополнительно: Проведение аудита безопасности, закрытие существующих проблем, отчистка от вирусов, проведение мини-курсов для сотрудников о мерах предостережения и защите себя.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$150
8 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!