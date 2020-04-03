Веб-программист с основной специализацией: Интернет-магазины

Основной деятельностью является разработка сайтов на WordPress, 5CMS, OpenCart.

Владею: PHP, HTML, CSS, C#, C++(Основы), Python(Основы)

Дополнительно: Проведение аудита безопасности, закрытие существующих проблем, отчистка от вирусов, проведение мини-курсов для сотрудников о мерах предостережения и защите себя.