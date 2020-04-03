domebr

Руслан Неживой domebr

 
33 годаРоссия/Петропавловск-Камчатский
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Веб-программист с основной специализацией: Интернет-магазины

Основной деятельностью является разработка сайтов на WordPress, 5CMS, OpenCart.

Владею: PHP, HTML, CSS, C#, C++(Основы), Python(Основы)

Дополнительно: Проведение аудита безопасности, закрытие существующих проблем, отчистка от вирусов, проведение мини-курсов для сотрудников о мерах предостережения и защите себя.

PHPPythonWordPressOpenCartСайт на WordPressHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
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Отзывы заказчиков
sambogood
Иванов 
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$150
8 баллов
4 года назад
Требуется сделать и внедрить функционал
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