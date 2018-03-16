dozwer

Виталий dozwer

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Eyancheva
26 лет
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
$160
10 баллов
5 месяцев назад
Оформление и верстка лендинга на Tilda
TildaДизайн лендингов
Отличная коммуникация, подробное ТЗ, оплата вовремя. Было приятно работать с таким заказчиком. Благодарю за сотрудничество!
IslamBzh
Ислам 
23 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Редактировать сайт на php и настроить интеграцию по api
PHP
Четкая формулировка задачи. Оплата своевременная
Отличный исполнитель. Хорошо разбирается в php и интеграциях по апи. Быстро понял суть дела, выполнил заказ раньше установленного срока, о котором изначально договорились. Затем подсказал, как автоматизировать подобную работу на других аналогичных проектах. В общем, рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Логотип + заставка для видео
Спасибо большое Виталию, за возможность поработать по проекту. Виталий - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятный в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую Виталия как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Благодарю Анну за качественную работу. Мне нужен был логотип и видеозаставочка к нему. Сразу выбрал Анну, она выделяется среди всех своим портфолио. В общении очень понравилась её доброжелательность и желание учесть все нюансы. Что касается результата, он говорит сам за себя. Получилось очень профессионально и со вкусом. Видно, что работа сделана с душой) Были учтены все детали, это было для меня важно. И ещё большой плюс в том, что Анна делает несколько вариантов работы (как логотипов, так и видеозаставки), и все сделаны мастерски, есть из чего выбрать. Ранее был опыт работы с недобросовестными дизайнерами, поэтому теперь буду обращаться только к Анне. Очень рад, что мне удалось найти такого замечательного человека. Если нужен дизайн, за который не стыдно, на мой взгляд, есть два варианта: либо заказывать его у именитых дизайнерских студий и платить в десятки раз больше, либо обратиться к Анне Васьковской, которая быстро и за очень адекватные деньги может сделать дизайн ничуть не хуже.
Ответный отзыв