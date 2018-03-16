Требуется создать лендинг на платформе Tilda, используя предоставленный прототип. Все тексты и блоки готовы, необходимо только оформление и верстка. Подробности в техническом задании.
- $160Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
Требуется перевод небольшого текста на французский и английский языки. Обеспечьте точность перевода и сохранение смысла оригинала.Переводынет заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Требуется редактирование страницы index.html сайта 'detonic1' в формат .php с корректной отображаемостью. Необходимо скопировать указанный элемент с сайта 'imove_affbay_9' и интегрировать его на index.php, заменить гиперссылки на якоря и настроить API. Готовый архив с изменениями должен быть отправлен.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Необходимо отредактировать веб-страницу index.html сайта 'detonic1', преобразовав в .php. Скопировать элемент с сайта 'imove_affbay_9' и заменить гиперссылки на якоря. Готовый архив с изменениями должен быть отправлен заказчику.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сам текст: "Мы предоставляем официальный сайт, где вы можете заказать оригинал ReCardio. Есть ли что-то еще, что вы хотите донести до наших читателей? В рамках государственной ...Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Кратко: Нужно скопировать элемент (крутящийся барабан) с одной страницы на другую. Плюс заменить гиперссылки. Подробно: 1. Переформатировать веб-страницу index.html сайта "minzdrav1" (архив прикреплён) в формат .php так, чтобы страница корректно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Логотип для онлайн-проекта "Академия стройности" Примеры видео-заставок: 1. https://youtu.be/Sl-LeWJXT94 (первые 7 сек) 2. https://youtu.be/jc4S9BKE2a4 3. https://youtu.be/wMqDVuRD9gIЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад