Благодарю Анну за качественную работу. Мне нужен был логотип и видеозаставочка к нему. Сразу выбрал Анну, она выделяется среди всех своим портфолио. В общении очень понравилась её доброжелательность и желание учесть все нюансы. Что касается результата, он говорит сам за себя. Получилось очень профессионально и со вкусом. Видно, что работа сделана с душой) Были учтены все детали, это было для меня важно. И ещё большой плюс в том, что Анна делает несколько вариантов работы (как логотипов, так и видеозаставки), и все сделаны мастерски, есть из чего выбрать. Ранее был опыт работы с недобросовестными дизайнерами, поэтому теперь буду обращаться только к Анне. Очень рад, что мне удалось найти такого замечательного человека. Если нужен дизайн, за который не стыдно, на мой взгляд, есть два варианта: либо заказывать его у именитых дизайнерских студий и платить в десятки раз больше, либо обратиться к Анне Васьковской, которая быстро и за очень адекватные деньги может сделать дизайн ничуть не хуже.