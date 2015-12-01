Нужно внести несколько изменений в тему ([url=https://www.omegatheme.com/joomla/templates/263-ot-happyday-modern-online-flower-shop-virtuemart-template%29]www.omegatheme.com/joomla...[/url], которая установлена на сайте [url=http://andrey-enginestu.myjino.ru/]andrey-enginestu.myjino.r...[/url] Список изменений по порядку важности смотрите здесь: [url=https://drive.google.com/file/d/0B_antWeKMDJSME9rTmRwS3NqM2s/view?usp=sharing]drive.google.com/file/d/0...[/url] Срок – ПТ, дедлайн до 19.00 (МСК).
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать landing page на основе предоставляемого дизайна + натянутьна СМС. Готовый дизайн можно посмотреть по ссылке: [url=https://symu.co/ykjsvh.s]https://symu.co/ykjsvh.s[/url] PSD-макет готовый, сетка и все такое (скину исполнителю отдельно). Тех условия для верстки 1. блочная верстка (html5 и CSS3 приветствуется) ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать 3-4 типа переходов между блоками, найти еще некоторые рисунки и нормальные иконки. Текст, фото и всяческую помощь я предоставляю. Макет можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B_antWeKMDJSR1BwZlI2U3BNdDg/view?usp=sharing По ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад