Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать 3-4 типа переходов между блоками, найти еще некоторые рисунки и нормальные иконки. Текст, фото и всяческую помощь я предоставляю. Макет можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B_antWeKMDJSR1BwZlI2U3BNdDg/view?usp=sharing По ...