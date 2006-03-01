dumm

Гость dumm

 
30 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Html_верстальщик

    $1000

    html - верстальщик Требования : Знание HTML, DHTML, CSS, JavaScript, опыт оптимизации html кода и графики, Microsoft Office Обязанности: Нарезка макетов в HTML – шаблоны, верстка текста, наполнение сайтов. Условия: Получение опыта в известной интернет - компании, возможность карьерного роста. трудоустройство ...

    JavascriptHTMLCSSТексты для сайта
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-программист стажер

    $600

    web-программист стажер Требования: Начальные знания: php/my sql, хорошие html, , знание xml/xslt преимущество. Исполнительность, быстрая обучаемость, желание развиваться в области Интернет-технологий, ориентированность на задачу. Прекрасная возможность повысить свою квалификацию как программиста, карьерный рост. Обязанности: Доработка и исправление уже ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Html - верстальщик

    $500

    У нас открыта вакансия: html - верстальщик Требования : Знание HTML, DHTML, CSS, JavaScript, опыт оптимизации html кода и графики, Microsoft Office Обязанности: Нарезка макетов в HTML – шаблоны, верстка текста, наполнение сайтов. Условия: Получение опыта в известной интернет - ...

    JavascriptHTMLCSSТексты для сайта
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Системный администратор

    $1000

    У нас открыта вакансия: системный администратор Требование Оперативное реагирование на запросы менеджеров, программистов и верстальщиков (создание домена изменение прав и т.д.) Сеть должна надежно и безопасно защищена при любых условиях. Исполнительность и ответственность в работе. Умение планировать собственное ...

    MySQLLinux
    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизация, раскрутка сайтов

    $500

    Комплексное продвижение сайтов, раскрутка, оптимизация и т.д. От вас – опыт продвижения сайтов от года. От нас- постоянный объем заказов. Оплата по результатам работы. Пишите ваши предложения на [email protected], В письме прошу вас указывать: 1. примерные сроки вывода сайта 2. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизация, раскрутка сайтов

    удаленная работа оптимизация, раскрутка сайтов Необходимо: Комплексное продвижение сайтов, раскрутка, оптимизация и т.д. От вас – опыт продвижения сайтов от года. От нас- постоянный объем заказов. Оплата по результатам работы. Пишите ваши предложения на [email protected], В письме прошу вас указывать: 1. ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад