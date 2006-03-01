html - верстальщик Требования : Знание HTML, DHTML, CSS, JavaScript, опыт оптимизации html кода и графики, Microsoft Office Обязанности: Нарезка макетов в HTML – шаблоны, верстка текста, наполнение сайтов. Условия: Получение опыта в известной интернет - компании, возможность карьерного роста. трудоустройство ...
- $1000HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
web-программист стажер Требования: Начальные знания: php/my sql, хорошие html, , знание xml/xslt преимущество. Исполнительность, быстрая обучаемость, желание развиваться в области Интернет-технологий, ориентированность на задачу. Прекрасная возможность повысить свою квалификацию как программиста, карьерный рост. Обязанности: Доработка и исправление уже ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
У нас открыта вакансия: html - верстальщик Требования : Знание HTML, DHTML, CSS, JavaScript, опыт оптимизации html кода и графики, Microsoft Office Обязанности: Нарезка макетов в HTML – шаблоны, верстка текста, наполнение сайтов. Условия: Получение опыта в известной интернет - ...HTML-верстканет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
У нас открыта вакансия: системный администратор Требование Оперативное реагирование на запросы менеджеров, программистов и верстальщиков (создание домена изменение прав и т.д.) Сеть должна надежно и безопасно защищена при любых условиях. Исполнительность и ответственность в работе. Умение планировать собственное ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Комплексное продвижение сайтов, раскрутка, оптимизация и т.д. От вас – опыт продвижения сайтов от года. От нас- постоянный объем заказов. Оплата по результатам работы. Пишите ваши предложения на [email protected], В письме прошу вас указывать: 1. примерные сроки вывода сайта 2. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
разработка дизайна, визуализации и плана стенда.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
разработка дизайна, визуализации и плана стенда.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
удаленная работа оптимизация, раскрутка сайтов Необходимо: Комплексное продвижение сайтов, раскрутка, оптимизация и т.д. От вас – опыт продвижения сайтов от года. От нас- постоянный объем заказов. Оплата по результатам работы. Пишите ваши предложения на [email protected], В письме прошу вас указывать: 1. ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт18 лет назад