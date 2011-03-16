eXtreme-CoDing

Александр eXtreme-CoDing

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP, xHTML, CSS, JQuery, JS, Ajax, WordPress, Drupal, Joomla, PSD to HTML

EXtreme-CoDing - это команда из трёх (2 программиста и 1 верстальщик\дизайнер) опытных специалистов в области web-технологий (PHP, xHTML, CSS, JQuery, JS, Ajax, WordPress, Drupal, Joomla, PSD to HTML). Наш слоган: We Make Your Ideas Fly!

Skype: svetlichniyd, ds_dark_l0rd, smilec3

Email: [email protected]

Работаем с 10:00 до 21:00 (по Киевскому времени, +2 часовой пояс) с понедельника по пятницу.

  • Пофиксить вёрстку в IE6-7

    $30

    Есть готовый сайт. Нужно пофиксить вёрстку в IE6-7 Проект срочный! Архив с вёрсткой при общении Писать только в скайп: ds_dark_l0rd

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад