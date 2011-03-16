$30
Есть готовый сайт. Нужно пофиксить вёрстку в IE6-7 Проект срочный! Архив с вёрсткой при общении Писать только в скайп: ds_dark_l0rd
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
14 лет назад
EXtreme-CoDing - это команда из трёх (2 программиста и 1 верстальщик\дизайнер) опытных специалистов в области web-технологий (PHP, xHTML, CSS, JQuery, JS, Ajax, WordPress, Drupal, Joomla, PSD to HTML). Наш слоган: We Make Your Ideas Fly!
Skype: svetlichniyd, ds_dark_l0rd, smilec3
Email: [email protected]
Работаем с 10:00 до 21:00 (по Киевскому времени, +2 часовой пояс) с понедельника по пятницу.
Есть готовый сайт. Нужно пофиксить вёрстку в IE6-7 Проект срочный! Архив с вёрсткой при общении Писать только в скайп: ds_dark_l0rd