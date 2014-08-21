Дизайнер-верстальщик, художник, ретушер
Очень люблю рисовать, создавать, творить. Быстро обучаюсь всему, что мне интересно. Ответственный подход к любимому делу, целеустремленность, энтузиазм.
Профессиональные навыки:
Знание программ Photoshop, Illustrator, MyPaint.
- Ретушь фото;
- Портреты в стиле Реализм;(Цифровая живопись, карандаш, сухая пастель)
- Портреты с элементами Фэнтези; (Цифровая живопись, карандаш, сухая пастель)
- Фотоколлаж;
- Графический дизайн и полиграфия.
Дополнительные работы можно увидеть здесь: http://illustrators.ru/users/id86282/portfolio
http://illustrators.ru/users/id86271/portfolio
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Портфолио
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- Логотип105 просмотров
- Елена106 просмотров
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- Фото109 просмотров
- Портрет150 просмотров
- Рисунок карандашом408 просмотров
- Кира Садовая, портрет834 просмотра
- Рисунок карандашом405 просмотров
- Цифровой рисунок с фото150 просмотров
- Цифровой рисунок с фото157 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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