Дизайнер-верстальщик, художник, ретушер

Очень люблю рисовать, создавать, творить. Быстро обучаюсь всему, что мне интересно. Ответственный подход к любимому делу, целеустремленность, энтузиазм.

Профессиональные навыки:

Знание программ Photoshop, Illustrator, MyPaint.

- Ретушь фото;

- Портреты в стиле Реализм;(Цифровая живопись, карандаш, сухая пастель)

- Портреты с элементами Фэнтези; (Цифровая живопись, карандаш, сухая пастель)

- Фотоколлаж;

- Графический дизайн и полиграфия.

Дополнительные работы можно увидеть здесь: http://illustrators.ru/users/id86282/portfolio

http://illustrators.ru/users/id86271/portfolio

http://illustrators.ru/users/id71054/portfolio