ego

Гость ego

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Тестирование web-проекта

    $500

    Нужно протестировать веб-проект. Только исполнителям с опытом работы (без портфолио и ссылок можете не писать!). !!! Будет плюсом: Ваш аналогичный отчет о проделланой работе - тестировании какого-либо ресурса/веб-проекта. !!! Только на адрес: [email protected]

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание портала - программирование

    $1000

    Нужны программисты-фрилансеры с опытом работы над порталами. Реализация: ASP/ASP+ и MS SQL-сервер или PHP и MySQL, Ajax. Рассматриваю портфолио с указанием работ и цен за проект/или этапы работы. Выбранному исполнителю будет выслано ТЗ. Заранее спасибо! E-mail: [email protected]

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Плагин для WP

    Нужен плагин для WP (создание нового или доработка существующего, например, WP e-Commerce под WP 2.3+) каталога продукции с функциями инет-магазина, т.е. возможностью заказа с пом. формы заказа через сайт, а также с реализацией электронных платежных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта и установка CMS

    $500

    Нужно сверстать сайт уровня www.realtor.com и по функционалу тоже схожего. В качестве комментариев просьба указывать: 1. ФИО, город (от куда) 2. На какой CMS будете реализовывать проект 3. Сайт уровня www.realtor.com сверстаю за ХХХ долларов и ХХХ дней 4. При ...

    Верстка сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад