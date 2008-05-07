Нужно протестировать веб-проект. Только исполнителям с опытом работы (без портфолио и ссылок можете не писать!). !!! Будет плюсом: Ваш аналогичный отчет о проделланой работе - тестировании какого-либо ресурса/веб-проекта. !!! Только на адрес: [email protected]
- $500Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужны программисты-фрилансеры с опытом работы над порталами. Реализация: ASP/ASP+ и MS SQL-сервер или PHP и MySQL, Ajax. Рассматриваю портфолио с указанием работ и цен за проект/или этапы работы. Выбранному исполнителю будет выслано ТЗ. Заранее спасибо! E-mail: [email protected]Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
В IE СДВИГАЕТСЯ ПРАВЫЙ САЙДБАР - ПОПРАВИТЬ ВЕРСТКУ И В ФУТЕР ДОПИСАТЬ СТРОЧКУ НУЖНО СРОЧНО. ПИШИТЕ НА ПОЧТУ 3331941 [at] mail.ru СЮДА НЕ ЗАХОЖУВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен плагин для WP (создание нового или доработка существующего, например, WP e-Commerce под WP 2.3+) каталога продукции с функциями инет-магазина, т.е. возможностью заказа с пом. формы заказа через сайт, а также с реализацией электронных платежных ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Нужно сверстать сайт уровня www.realtor.com и по функционалу тоже схожего. В качестве комментариев просьба указывать: 1. ФИО, город (от куда) 2. На какой CMS будете реализовывать проект 3. Сайт уровня www.realtor.com сверстаю за ХХХ долларов и ХХХ дней 4. При ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад