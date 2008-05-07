Нужно сверстать сайт уровня www.realtor.com и по функционалу тоже схожего. В качестве комментариев просьба указывать: 1. ФИО, город (от куда) 2. На какой CMS будете реализовывать проект 3. Сайт уровня www.realtor.com сверстаю за ХХХ долларов и ХХХ дней 4. При ...