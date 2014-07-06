Пишу статьи и рерайты на множество тематик: информационные, рекламные, обзо

Пишу статьи и рерайты на множество тематик: информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров и услуг и др

Закончила Воронежский Государственный Университет по специальности экономика.

К написанию статей подхожу творчески с огромным энтузиазмом, иной раз раскладывая информацию по полочкам, исправляя чужие ошибки или вдыхая жизнь в сухой текст, нахожу приятное времяпрепровождение. Пришла в сферу фриланса для того чтобы получить дополнительный источник заработка, но погрузилась в работу и поняла, что это занятие является для меня ключом к развитию и творческому самовыражению.

Мои виды деятельности:

1. Написание статей для сайтов

2. Рерайт текстов; исправление ошибок

3. Написание рефератов и дипломных работ на гуманитарные темы

4. Описание товаров

5. Решение контрольных любой сложности по гуманитарным предметам

6. Продающие тексты