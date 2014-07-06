elena_sergeeva

Елена elena_sergeeva

 
33 годаРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Пишу статьи и рерайты на множество тематик: информационные, рекламные, обзо

Пишу статьи и рерайты на множество тематик: информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров и услуг и др

Закончила Воронежский Государственный Университет по специальности экономика.

К написанию статей подхожу творчески с огромным энтузиазмом, иной раз раскладывая информацию по полочкам, исправляя чужие ошибки или вдыхая жизнь в сухой текст, нахожу приятное времяпрепровождение. Пришла в сферу фриланса для того чтобы получить дополнительный источник заработка, но погрузилась в работу и поняла, что это занятие является для меня ключом к развитию и творческому самовыражению.

Мои виды деятельности:

1. Написание статей для сайтов

2. Рерайт текстов; исправление ошибок

3. Написание рефератов и дипломных работ на гуманитарные темы

4. Описание товаров

5. Решение контрольных любой сложности по гуманитарным предметам

6. Продающие тексты

Написание статейРерайт текстаСтатьи для сайта
Отзывы заказчиков
lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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MONIKAAA
Моника 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Курсовая о газовой промышленности
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Редактирование и Корректура
1 отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $6
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Копирайтинг
нет отзывов
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