Пишу статьи и рерайты на множество тематик: информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров и услуг и др
Закончила Воронежский Государственный Университет по специальности экономика.
К написанию статей подхожу творчески с огромным энтузиазмом, иной раз раскладывая информацию по полочкам, исправляя чужие ошибки или вдыхая жизнь в сухой текст, нахожу приятное времяпрепровождение. Пришла в сферу фриланса для того чтобы получить дополнительный источник заработка, но погрузилась в работу и поняла, что это занятие является для меня ключом к развитию и творческому самовыражению.
Мои виды деятельности:
1. Написание статей для сайтов
2. Рерайт текстов; исправление ошибок
3. Написание рефератов и дипломных работ на гуманитарные темы
4. Описание товаров
5. Решение контрольных любой сложности по гуманитарным предметам
6. Продающие тексты
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