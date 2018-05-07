elenamikhaleva

Елена elenamikhaleva

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ответственный копирайтер из культурной столицы!

Пишу, не покладая букв!

Профиль в Инстаграм: https://www.instagram.com/lena.copywriter/

Прошла обучение на курсе "Школа ударного контент-маркетинга".

Профессиональные навыки:

- написание SEO-статей (подбор ключей; проверка на конкурентность; оптимизация)

- написание постов для соцсетей

- создание продающих e-mail рассылок

- написание сценариев для вебинаров

Ищу постоянных заказчиков. Буду рада сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Сделать улучшенную версию поста с конкурсом
Елена великолепно поняла задачу. И все сделала наилучшим образом. И в общении приятна.
Задача была поставлена понятно. Оплата произведена в срок. Продолжаем с Вячеславом сотрудничать!
Ответный отзыв
xanastar
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Выгрузить в отдельный файл компании по кухням
Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Задача выполнена раньше указанного срока, очень аккуратно и качественно. Спасибо за сотрудничество, при необходимости буду работать с вами и далее :)
Работала с Анастасией как с заказчиком. Все задачи понятны. Оплата в срок. Очень приятна в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
gor_katerina
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Написать текст (тканевые маски)
Было заказано написать продающийся текст на бьюти кейс с тканевыми масками. Задача выполнена! Текст получился ненавязчивый, аккуратный. Именно то, что хотелось. Работаем дальше! Рекомендую.
Катерина - замечательный заказчик! Все доходчиво объяснила. Требования максимально понятные. Готова была отвечать на все вопросы. Оплату произвела раньше срока. С удовольствием продолжу с ней сотрудничество!
Ответный отзыв
Popkov52
59 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Написание статьи для интернет магазина Школьный
Написание статей
Это первый мой заказ на этом сайте,Елена первая отозвалась на заказ Работу выполнила быстро ,за что спасибо ,цена приемлема Работать с таким исполнителем приятно ,чего и всем желаю
Александр - надежный заказчик, с которым можно сотрудничать! Задача была поставлена немного размыто, но все моменты можно обсудить и обо всем договориться. Оплата работы в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
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