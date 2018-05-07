Написание статьи для интернет магазина Школьный

Лариса, добрый вечер! Мне нужно написать статью порядка 2000 знаков для магазина http://skolaru.ru/ Я на этом сайте только зарегистрировался и это первое что я хочу сделать для начала Может вы что посоветуете для продвижения сайта ,через статью Я тут почитал ,у всех задания прям с серьезными запросами ,что-то типа чтоб статья была со словами для продвижения ,я этого еще не знаю ,но хотелось бы чтоб все было по правилам интернет торговли Что вы скажите на это .Сколько это будет стоить и время исполнения Что от меня будет нужно