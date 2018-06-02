Написание продающих текстов по мед. оборудованию

Продающие текстыЗавершен11 заявок237 просмотров
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Необходимо написать 4 статьи по продаже мед оборудования и расходных материалов.

Ключевые слова:

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Перчатки смотровые, Перчатки смотровые неопудренные, Перчатки смотровые латексные, Перчатки смотровые нестерильные﻿, Перчатки смотровые нитриловые

Перчатки хирургические, Перчатки хирургические стерильные, Перчатки диагностические

Примерный объем текста на статью 4000-5000 символов. Ключевые слова должны быть использованы в тексте, в заголовке и в заголовках подразделов.

6 лет назад
A123kondr
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Валентина справилась отлично. У нее большой опыт и не пришлось много объяснять что нужно получить. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством!
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