Написание продающих текстов по мед. оборудованию

- Есть сайт www_elev_kz - Продукт на сегодняшний день достаточно известный. В интернете об этом много информации. - Продукция даёт результат и компания выплачивает очень хорошие проценты. Задача: Написать текст для главной страницы сайта такой, чтобы появлялось желание подписываться ...