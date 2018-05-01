Оформить офер для инфо сайта на тему ЧАЙ

Перевод рекламного текста с русского на английский.
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Здравствуйте нужно сделать вид к оферам (текст, картинку). Найти подходящую картинку к оферу и чтобы подходил к теме сайта и написать текст завлекающий читателя нажать и прочитать.
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