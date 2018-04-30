Создание и размещение объявления на досках

$15
Продающие текстыЗакрыт6 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разместить объявление об оказании юридических услуг в г. Саратове на 100 наиболее популярных досках объявлений в интернете. Требуется отчет о проделанной работе в виде ссылок на сами доски с размещенным на них объявлением. Список досок не предоставляется. Я предоставляю только текст объявления, цену, контакты и фото.

6 лет назад
guest_15250823829138
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад