Создание и размещение объявления на досках

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Необходимо разместить объявление об оказании юридических услуг в г. Саратове на 100 наиболее популярных досках объявлений в интернете. Требуется отчет о проделанной работе в виде ссылок на сами доски с размещенным на них объявлением. Список досок не предоставляется. Я предоставляю только текст объявления, цену, контакты и фото.
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