Текст для лэндинга

Продающие текстыЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Нужно написать текст для лэндинга. Кто может взяться кидайте примеры работ и свое предложение.

6 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад