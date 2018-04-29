Текст для лэндинга

Вот ролик, наподобие которого будут сделаны ещё четыре: https://www.instagram.com/p/BgGgC6PAtrc/?r=wa1 Но они будут без музыки. Для того чтобы я мог начать монтаж, мне нужны тексты, по которым я буду ориентироваться. Более подробные детали обсудить готов с откликнувшимися ...