Создание продающих текстов для 4-х видеороликов (инстаграм)

Продающие текстыЗавершен4 заявки337 просмотров
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Вот ролик, наподобие которого будут сделаны ещё четыре: https://www.instagram.com/p/BgGgC6PAtrc/?r=wa1 Но они будут без музыки. Для того чтобы я мог начать монтаж, мне нужны тексты, по которым я буду ориентироваться. Более подробные детали обсудить готов с откликнувшимися исполнителями.

6 лет назад
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
19 часов назад
6 лет назад
$10
2 дня
Отлично выполнена работа. Всё чётко и в срок. Спасибо! Всем рекомендую.
Весьма ответственный и коммуникабельный заказчик. Приятно иметь дело :) Лучшие рекомендации! Спасибо.