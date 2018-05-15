Написать продающий текст на тему "картины оптом"

- Есть сайт www_elev_kz - Продукт на сегодняшний день достаточно известный. В интернете об этом много информации. - Продукция даёт результат и компания выплачивает очень хорошие проценты. Задача: Написать текст для главной страницы сайта такой, чтобы появлялось желание подписываться ...
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