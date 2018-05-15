Написать продающий текст на тему "картины оптом"

Продающие текстыЗавершен13 заявок255 просмотров
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Нужен текст для страницы про оптовое направление. Готов ответить на все необходимые вопросы чтобы получить структурированный, легко читающийся текст, приносящий продажи. 

Не предлагайте стоимость за 1000 знаков. Мне не нужен seo-копирайтинг. Мне нужен хороший проработанный под наши продукты и наши потребности текст. Поймите мою задачу и напишите сразу – сколько будет стоить хороший законченный текст без воды для людей из бизнеса, которые ищут где купить картины оптом. 

6 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
4 дня
Отлично поработали, отличный результат!
Великолепный заказчик! Требовательный, знающий и очень грамотный))) С такими растешь профессионально и зарабатываешь.