Копирайтинг. Продающий текст для сайта сетевого маркетинга

- Есть сайт www_elev_kz

- Продукт на сегодняшний день достаточно известный. В интернете об этом много информации.

- Продукция даёт результат и компания выплачивает очень хорошие проценты.

Задача:

Написать текст для главной страницы сайта такой, чтобы появлялось желание подписываться в сеть, продающий текст. Акцент в тексте нужно поставить на то, что это бизнес+здоровье, т.е. занимаясь этим бизнесом вы улучшаете свое здоровье.

P.S. Для теста можете написать одно предложение продающего текста, либо показать свои продающие тексты, которые вы писали для других.