Проблемы среднестатистического работника; рынок труда, политика, психология...
Копирайтинг. Продающий текст для сайта сетевого маркетинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Есть сайт www_elev_kz
- Продукт на сегодняшний день достаточно известный. В интернете об этом много информации.
- Продукция даёт результат и компания выплачивает очень хорошие проценты.
Задача:
Написать текст для главной страницы сайта такой, чтобы появлялось желание подписываться в сеть, продающий текст. Акцент в тексте нужно поставить на то, что это бизнес+здоровье, т.е. занимаясь этим бизнесом вы улучшаете свое здоровье.
P.S. Для теста можете написать одно предложение продающего текста, либо показать свои продающие тексты, которые вы писали для других.
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