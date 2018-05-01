Объявление для Авито

Составить продающее (!) объявление об услуге. Размещение предполагается в разделе "услуги" Авито
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Составить продающее (!) объявление об услуге. Размещение предполагается в разделе "услуги" Авито. 3+5=? У вас есть подобные примеры в портфолио?
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