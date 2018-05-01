Объявление для Авито

Продающие текстыЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Составить продающее (!) объявление об услуге. Размещение предполагается в разделе "услуги" Авито. 3+5=? У вас есть подобные примеры в портфолио?

6 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад