Составление описаний товаров, заточенных под SEO, написание статей

Продающие текстыЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Ищем копирайтера для написания статей и описания товаров в интернет-магазине элитного алкоголя, со знанием алкогольной тематики (особенности производства и культуры потребления вин, виски, коньяков и других мировых алкогольных напитков)

Требования к описанию:

 4 предложения (аромат, вкус, гастро сочетания, цвет) 1к не больше

 ключи: тип напитка + купить, бренд модель + цена, доставка по Украине

Написание статей
6 лет назад
alexnemer
45 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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