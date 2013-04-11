elenaviktorovna5

Добрый день друзья! нужен редизайн сайта, сайт на джумле , цвета не нравятся и оформление сайтa .
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Добрый день друзья программисты Нуждаюсь в человеке кто бы мог Проверить сайт в джумле ,оптимизацию А также оптимизировать сайт для поисковикаТестирование сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
У меня сайт копия другого при переносе не работает форма вернее она работает но при нажатии кнопки нечего не происходитДоступа до одной страницы в админке нетуТакже новые страницы не создаютсяИ раньше было дополнительное поле для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
джумла ,создать саб меню (выдвижное меню) , безопасные сделка -после реализации мини проекта , цену и сроки укажите.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, меня Лена мой партнер Алексей. у нас есть вебсайт собран на джумле на нем стоит форма при заполнении формы клиент получает имаил с которого он может перейти к нам на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, меня Лена мой партнер Алексей. у нас есть вебсайт собран на джумле на нем стоит форма при заполнении формы клиент получает имаил с которого он может перейти к нам на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать сайт аналогичный этому http://www.shipoverseas.com/us/ship-car/europe.html на английском языке . нужно выдержать стиль. Интересует конечная стоимость сайта и сроки выполнения.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад