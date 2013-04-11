elenaviktorovna5

Лена elenaviktorovna5

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта

    У меня сайт копия другого при переносе не работает форма вернее она работает но при нажатии кнопки нечего не происходитДоступа до одной страницы в админке нетуТакже новые страницы не создаютсяИ раньше было дополнительное поле для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Джумла

    джумла  ,создать саб меню (выдвижное меню) , безопасные сделка -после реализации мини проекта , цену и сроки укажите.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вебсайт

    Здравствуйте, меня Лена мой партнер Алексей. у нас есть вебсайт собран на джумле на нем стоит форма при заполнении формы клиент получает имаил с которого он может перейти к нам на ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на джумле

    Здравствуйте, меня Лена мой партнер Алексей. у нас есть вебсайт собран на джумле на нем стоит форма при заполнении формы клиент получает имаил с которого он может перейти к нам на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт - перевозка автомобилей

    Нужно создать сайт аналогичный этому http://www.shipoverseas.com/us/ship-car/europe.html на английском языке . нужно выдержать стиль. Интересует конечная стоимость сайта и сроки выполнения.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Джумла
Joomla
)
Добрый день заказчики. хочу сказать мы заходим на веблансер в надежде что нам предоставят сервис и не будет проблем но попадаются разные люди. Не могу сказать что все толковые Однозначно могу сказать что Осман подходит к делу правильно. Я ему дал задание и он просто его выполнил . сразу без заморочек очень приятно с Османом работать. таких как он в этом деле единицы.
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