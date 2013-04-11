elenaviktorovna5

Добрый день заказчики. хочу сказать мы заходим на веблансер в надежде что нам предоставят сервис и не будет проблем но попадаются разные люди. Не могу сказать что все толковые Однозначно могу сказать что Осман подходит к делу правильно. Я ему дал задание и он просто его выполнил . сразу без заморочек очень приятно с Османом работать. таких как он в этом деле единицы.