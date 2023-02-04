Слепой набор текстов, контекстная реклама Google Adwords, конспекты, рефераты, нумерология

Меня зовут Елена.

У меня 2 высших образования: экономическое и юридическое (магистр с красными дипломами).

- ответственная, трудолюбивая, аккуратная, внимательная, щепетильная;

- аналитический склад ума;

- работу выполняю быстро, качественно, на совесть и результат;

- мне можно доверять на 100%;

- владею методом слепого набора текста, набираю очень быстро, вслепую, не глядя на клавиатуру (русский, украинский, английский языки);

- в совершенстве владею русским и украинским языками, грамотная;

- отлично владею ПК более 17 лет, программы Microsoft Office (Word, Excel) и многие другие;

- работаю с pdf файлами, с распознаванием, переводом в другие программы;

- есть опыт научных публикаций (аспирантура);

- опыт настройки контекстной рекламы (Google Adwords), подбора ключевых слов, создания объявлений, установка счетчиков на лендинги, создание целей в Google Analytics.

С удовольствием помогу Вам:

1) работа с текстами:

• набор текстов с печатных и рукописных,

• форматирование текстов любой сложности (формулы, таблицы, рисунки и т. д.) на русском, украинском и английском языках текстов;

• транскрибация (оформление интервью) и расшифровка в текст из аудио/видео в текст,

• редактирование и проверка текста на наличие ошибок,

• перевод pdf файлов в Word,

• работа с Microsoft Office, набор таблиц и т.д.,

• перевод текстов: с/на русский, украинский языки.

• сбор и подбор нужной информации на любую тему,

2) настроить контекстную рекламу google adwords,

3) в учебе/работе, в сфере интересов:

• написание конспектов в электронном виде,

• написание конспектов книг,

• шпаргалки, ответы на билеты,

• наполнение сайтов, соцсетей и баз данных необходимой информацией, товарами, услугами.

4) Хобби - нумерология (построение психологического портрета по дате рождения, анализ совместимости, портрет дня, года и т.д.), карты таро (расклады).

Работаю со всей Украиной.

Порядочность, оперативность и качество выполнения работ гарантирую.

Обращайтесь!