Меня зовут Елена.
У меня 2 высших образования: экономическое и юридическое (магистр с красными дипломами).
- ответственная, трудолюбивая, аккуратная, внимательная, щепетильная;
- аналитический склад ума;
- работу выполняю быстро, качественно, на совесть и результат;
- мне можно доверять на 100%;
- владею методом слепого набора текста, набираю очень быстро, вслепую, не глядя на клавиатуру (русский, украинский, английский языки);
- в совершенстве владею русским и украинским языками, грамотная;
- отлично владею ПК более 17 лет, программы Microsoft Office (Word, Excel) и многие другие;
- работаю с pdf файлами, с распознаванием, переводом в другие программы;
- есть опыт научных публикаций (аспирантура);
- опыт настройки контекстной рекламы (Google Adwords), подбора ключевых слов, создания объявлений, установка счетчиков на лендинги, создание целей в Google Analytics.
С удовольствием помогу Вам:
1) работа с текстами:
• набор текстов с печатных и рукописных,
• форматирование текстов любой сложности (формулы, таблицы, рисунки и т. д.) на русском, украинском и английском языках текстов;
• транскрибация (оформление интервью) и расшифровка в текст из аудио/видео в текст,
• редактирование и проверка текста на наличие ошибок,
• перевод pdf файлов в Word,
• работа с Microsoft Office, набор таблиц и т.д.,
• перевод текстов: с/на русский, украинский языки.
• сбор и подбор нужной информации на любую тему,
2) настроить контекстную рекламу google adwords,
3) в учебе/работе, в сфере интересов:
• написание конспектов в электронном виде,
• написание конспектов книг,
• шпаргалки, ответы на билеты,
• наполнение сайтов, соцсетей и баз данных необходимой информацией, товарами, услугами.
4) Хобби - нумерология (построение психологического портрета по дате рождения, анализ совместимости, портрет дня, года и т.д.), карты таро (расклады).
Работаю со всей Украиной.
Порядочность, оперативность и качество выполнения работ гарантирую.
Обращайтесь!