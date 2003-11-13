Привет! Я - UX/UI дизайнер с опытом работы более 1,5 года. Моя цель - создавать креативные и функциональные дизайны, которые приносят реальную ценность для пользователей.

Что я могу вам предложить:

Инновационный UX: Я стремлюсь создавать интерфейсы, которые не только красивы, но и интуитивно понятны для пользователей. Мой дизайн основан на тщательном анализе пользовательских потребностей и поведения. Профессиональный UI: Мой подход к UI дизайну направлен на создание эстетически привлекательных и современных интерфейсов с учетом последних трендов в дизайне. Клиентоориентированный подход: Я всегда открыт к обратной связи и готов внести любые изменения, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

Мои навыки:

Figma

Исследования(конкурентный анализ, анализ ЦА, составления гипотез, проведение глубинного интервью)

Создание пользовательских путей

Прототипирование

Адаптивный дизайн

Если вы ищете профессионала, который поможет вам создать уникальный и привлекательный дизайн для вашего продукта, обращайтесь! Я готов воплотить ваши идеи в реальность.