enagtim

Никита enagtim

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Привет! Я - UX/UI дизайнер с опытом работы более 1,5 года. Моя цель - создавать креативные и функциональные дизайны, которые приносят реальную ценность для пользователей.

Что я могу вам предложить:

  1. Инновационный UX: Я стремлюсь создавать интерфейсы, которые не только красивы, но и интуитивно понятны для пользователей. Мой дизайн основан на тщательном анализе пользовательских потребностей и поведения.

  2. Профессиональный UI: Мой подход к UI дизайну направлен на создание эстетически привлекательных и современных интерфейсов с учетом последних трендов в дизайне.

  3. Клиентоориентированный подход: Я всегда открыт к обратной связи и готов внести любые изменения, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

Мои навыки:

  • Figma

  • Исследования(конкурентный анализ, анализ ЦА, составления гипотез, проведение глубинного интервью)

  • Создание пользовательских путей

  • Прототипирование

  • Адаптивный дизайн

Если вы ищете профессионала, который поможет вам создать уникальный и привлекательный дизайн для вашего продукта, обращайтесь! Я готов воплотить ваши идеи в реальность.

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $15от 7 дней
#168
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $15от 7 дней
#371