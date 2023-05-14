Frontend разработчик ReactJS
Всем привет!
Меня зовут Адам, я занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений на ReactJS.
В проектах присутствуют адаптивность, кроссбраузерность, интерактив и всё, что требуется frontend проекту.
Навыки:
Уверенные знания HTML, CSS (SCSS, Flex/Grid + БЭМ), JavaScript ES6.
Основной набор технологий: ReactJS, React Router, Hooks, PostgreSQL, MySQL, NodeJS, Express.
Webpack, Eslint, npm / yarn configurations.
Проектирование UI / UX дизайна.
Некоммерческий опыт, включающий в себя 20+ проектов разного уровня сложности.
Преимущества работы со мной:
На связи 24/7
Читабельный код
Качественный дизайн
Отчетность
Детальное обсуждение проекта
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
8 месяцев назад
Работу выполнил. Благодарю.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный, грамотно описал ТЗ, оплата своевременная