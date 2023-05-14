esmurzelly

Адам Эсмурзиев esmurzelly

 
21 годРоссия/Пятигорск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Frontend разработчик ReactJS

Всем привет!
Меня зовут Адам, я занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений на ReactJS.
В проектах присутствуют адаптивность, кроссбраузерность, интерактив и всё, что требуется frontend проекту.

Навыки:
Уверенные знания HTML, CSS (SCSS, Flex/Grid + БЭМ), JavaScript ES6.
Основной набор технологий: ReactJS, React Router, Hooks, PostgreSQL, MySQL, NodeJS, Express.
Webpack, Eslint, npm / yarn configurations.
Проектирование UI / UX дизайна.
Некоммерческий опыт, включающий в себя 20+ проектов разного уровня сложности.

Преимущества работы со мной:

  • На связи 24/7

  • Читабельный код

  • Качественный дизайн

  • Отчетность

  • Детальное обсуждение проекта

JavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSReactSCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$50
8 баллов
8 месяцев назад
Сделать 2 чарта на html странице
Работу выполнил. Благодарю.
Заказчик адекватный, грамотно описал ТЗ, оплата своевременная
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