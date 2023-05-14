Frontend разработчик ReactJS

Всем привет!

Меня зовут Адам, я занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений на ReactJS.

В проектах присутствуют адаптивность, кроссбраузерность, интерактив и всё, что требуется frontend проекту.



Навыки:

Уверенные знания HTML, CSS (SCSS, Flex/Grid + БЭМ), JavaScript ES6.

Основной набор технологий: ReactJS, React Router, Hooks, PostgreSQL, MySQL, NodeJS, Express.

Webpack, Eslint, npm / yarn configurations.

Проектирование UI / UX дизайна.

Некоммерческий опыт, включающий в себя 20+ проектов разного уровня сложности.



Преимущества работы со мной: