eugenebolotin

Есть лендинг: http://95.85.4.245/html_css/ Необходимо добавить иллюстрацию на второй блок: https://yadi.sk/d/KR7LWF-qdRCwr Также цифры в кружочках необходимо сделать активными, при наведении курсора должен появляться бабл в стиле (http://www.freelancewritinggigs.com/wp-content/uploads/2010/05/Conversation-bubble.jpg) с текстом. ...
- $8HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Алеся, здравствуйте. Посмотрели Ваше портфолио. Хотели бы к Вам обратиться насчет нашего лендинга (сайта веб-студии) http://higuys.ru Хочется вдохнуть жизнь в него текстами. Мы написали много текста по поводу наших особенностей ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Александр, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 — http://dropmefiles.com/1zwgz HGmainpage-768 — http://dropmefiles.com/8efyh ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Евгений, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 — http://dropmefiles.com/1zwgz HGmainpage-768 — http://dropmefiles.com/8efyh ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Татьяна, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 - http://dropmefiles.com/1zwGz HGmainpage-768 - http://dropmefiles.com/8eFyH ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад