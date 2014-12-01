eugenebolotin

Евгений eugenebolotin

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить иллюстрацию в готовый сайт

    $8

    Есть лендинг: http://95.85.4.245/html_css/ Необходимо добавить иллюстрацию на второй блок: https://yadi.sk/d/KR7LWF-qdRCwr Также цифры в кружочках необходимо сделать активными, при наведении курсора должен появляться бабл в стиле (http://www.freelancewritinggigs.com/wp-content/uploads/2010/05/Conversation-bubble.jpg) с текстом. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение текстами лендинга

    Алеся, здравствуйте. Посмотрели Ваше портфолио. Хотели бы к Вам обратиться насчет нашего лендинга (сайта веб-студии) http://higuys.ru Хочется вдохнуть жизнь в него текстами. Мы написали много текста по поводу наших особенностей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 5-блочного лендинга

    Александр, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 — http://dropmefiles.com/1zwgz HGmainpage-768 — http://dropmefiles.com/8efyh ...

    AJAX
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать 5-блочный лендинг

    Евгений, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 — http://dropmefiles.com/1zwgz HGmainpage-768 — http://dropmefiles.com/8efyh ...

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 5-страничного лендинга

    Татьяна, добрый день. Скажите, сколько будет стоить верстка простого 5-блочного одностраничного лендинга и можно ли сверстать в течение сегодняшнего/завтрашнего дня? Вот psd-шки: HGmainpage-1280 - http://dropmefiles.com/1zwGz HGmainpage-768 - http://dropmefiles.com/8eFyH ...

    AJAX
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

webmaxer
Максим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Добавить иллюстрацию в готовый сайт
WordPress
Отличный заказчик: быстро согласовали старт работ, также быстро оплатили результат. Рекомендую!
Просто отлично! Быстро и в точности то, что требовалось. Спасибо.
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texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$49
10 баллов
10 лет назад
Наполнение текстами лендинга
Евгений, спасибо за интересное задание! Сотрудничество было приятным. Надеюсь работать с вами и в дальнейшем
Результат превзошел ожидания. Алеся за три дня сделала тексты на порядок лучше чем мы вымучивали в течении двух недель. Теперь наша задача - адаптировать сайт под подготовленные тексты. Большое спасибо!
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1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Сверстать 5-блочный лендинг
AJAX
Очень хороший заказчик. Быстро наладили рабочие отношения. Евгений очень четко ставит задачу и знает каким должен быть конечный результат, доволен нашим сотрудничеством! С оплатой - без проблем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отлично. Ярослав все сделал быстро и в соответствии с требованиями. Получилась хорошая качественная верстка. Обязательно обратимся еще.
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