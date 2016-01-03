Верстка, фотография (съемка и ретушь), монтаж и цветокоррекция видео, копирайтинг
Главная потребность предпринимателя — надежный исполнитель. Я готов выполнить работу качественно и в срок. Вы можете не беспокоиться о том, что я бесследно пропаду и вам придется искать мне замену. Доверие — самый лучший капитал.
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Баннеры
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$2/час
от $2
нет рейтинга
Видеомонтаж
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$2/час
от $2
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $1
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Обработка фотографий
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$2/час
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
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$2/час
от $2
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга