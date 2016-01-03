eugenekuchaev

Евгений eugenekuchaev

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка, фотография (съемка и ретушь), монтаж и цветокоррекция видео, копирайтинг

Главная потребность предпринимателя — надежный исполнитель. Я готов выполнить работу качественно и в срок. Вы можете не беспокоиться о том, что я бесследно пропаду и вам придется искать мне замену. Доверие — самый лучший капитал.

Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
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