$50
Написание прикладных программ
Прикладное ПО53 заявки
Закрыт
19 лет назад
НЕЧАЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЦЕЛЬ
Ищу работу
ОПЫТ РАБОТЫ
2002-2004 БГУ Минск
программист
ОБРАЗОВАНИЕ
2001-2004 Белорусский Государственный Университет Минск
Факультет: Прикладная математика и информатика.
Специальность: Программист.
Курс: 4 курс
УВЛЕЧЕНИЯ
Компьютеры, автомобили, интернет, языки программирования,
Web-дизайн. Пишу программы на C/C++, Delphi, JavaScript.
Знаю HTML, CSS, Photoshop.
Написание прикладных программ