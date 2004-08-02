evgenik

Гость evgenik

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

НЕЧАЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЦЕЛЬ

Ищу работу

ОПЫТ РАБОТЫ

2002-2004 БГУ Минск

программист

ОБРАЗОВАНИЕ

2001-2004 Белорусский Государственный Университет Минск

Факультет: Прикладная математика и информатика.

Специальность: Программист.

Курс: 4 курс

УВЛЕЧЕНИЯ

Компьютеры, автомобили, интернет, языки программирования,

Web-дизайн. Пишу программы на C/C++, Delphi, JavaScript.

Знаю HTML, CSS, Photoshop.

JavascriptHTMLCSSDelphi