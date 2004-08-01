Требуется разработать программу, которая будет находить определенные части HTML кода в письмах с использованием Simple MAPI. Это пробный проект, успешное завершение которого может привести к более крупному заказу.
Delphi
Заявки фрилансеров
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