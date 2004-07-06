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$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок169 просмотров

Создать небольшое сетевое приложение, которое будет сканировать заданный диапазон айпишников на предмет расшаренности определенных каталогов. И там ещё пара функций - подробнее в ТЗ (техническом задании). В общем, если есть опыт разработки сетевых/интернет приложений, то ничего сложного, работа на пару-тройку дней.

21 год назад
signal
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

Bud
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Bud
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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