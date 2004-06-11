Требуется разработка двух приложений для работы с сом-портом и модемным соединением. Первое приложение будет следить за сетевым окружением и отправлять данные через API. Второе приложение должно иметь режим настройки и режим соединения, позволяя выбирать сом-порт и модемное соединение, а также отправлять данные на модем. Необходимы исходные коды.