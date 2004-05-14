Требуется разработать proxy-каскад для клиент-серверного приложения банковской системы. Клиентская часть на Windows, серверная на Linux. Необходимо обеспечить взаимодействие через протокол SQLNet, реализовать постоянное соединение и восстановление соединения. Среды разработки: .net (remoting) и WinSockets для Windows, Qt для Linux.
Разработка маленьких программ, для определенной задачи
Разработка различного рода программ:
-для напоминания
-для ведения записей
-для локальных сетей
и т.д.
Заявки фрилансеров
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