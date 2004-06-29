В крупную западную финансовую компанию "Еврокредит" требуется Программист DotNET .

Требования к кандидату:

Муж., до 40 лет, высшее образование (особенно здорово, если КПИ), опыт работы программистом от 2-х лет.

Знание Microsoft DotNET ( C#, VB.NET, ASP.NET, ADO.NET), COM+, ASP, DHTML, JavaScript, T-SQL, SQL Server 2000, опыт разработки многослойных приложений (как Web, так и GUI), постановки задач. Желательно знание английского языка.

Персональные качества:

Обязательность, неконфликтность, способность быстро думать и быстро принимать решения.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом разработки программных продуктов в сфере финансов, учета товарооборота, складского учета, заработной платы, пониманием основных бизнес-процессов в компании.

Обязанности:

Разработка и сопровождение (отладка и усовершенствование) программ для систем автоматизации управления финансами.

Условия работы:

З/п от 450-600$ (испытательный срок) в зависимости от опыта кандидата.