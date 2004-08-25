Работа с Simple MAPI

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт22 заявки522 просмотра

Нужно написать программу которая бы умела находить некоторые части html кода в письмах. Программа пробная. При успешном завершении работы будет предложен более серьезный проект с более серьезным бюджетом :)

HTML
21 год назад
slayzpro
49 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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