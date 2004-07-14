Доброго времени суток!

Вот предложение:

Есть программа (для кадрового учёта), которая уже более года успешно продаётся, но вот не очень успешно работает (не тянет базы более 100 человек).

Очевидно не верно подобраны базы данных, язык или ещё чего то.

Надо переписать программу (тут её можно посмотреть в настоящем состоянии: http://www.hrm.com.ua/programm/sk30setup.zip) на чём угодно, и под любые базы, но не под SQL, так, чтоб она выдерживала базы хотя бы из 500 записей.

Посмотрите программу и пишите.

С Уважением, Сергей менеджер проекта.