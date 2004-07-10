Задача состоит из двух этапов:

1. Создание ActiveX компоненты - аналог fotki.com для аплоуда любого кол-ва фалов на сервер для внутренних клиентов через HTTP протокол

2. Создание на стороне сервера DLL для получения фалов и размещения в каталогах.

(файлы могут быть лубого размера и люього кол-ва, т.е. от одного свыше 10метров, или 300-400 файлов свыше 500метров)